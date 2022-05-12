Бывшего главу минэкономразвития России Алексея Улюкаева освободили из колонии

Его осудили за взятку в 2017 году.

Бывшего главу минэкономразвития России Алексея Улюкаева освободили из колонии. Об этом сообщило РИА Новости .

Решение суда вступило в силу в четверг, 12 мая.

Напомним, бывший министр экономического развития подал ходатайство об УДО 29 апреля. Он отбывал наказание за получение взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В 2017 году Улюкаева приговорили к восьми годам в колонии строгого режима и штрафу в более, чем 130 миллионов рублей.