СМИ сообщили о возможном досрочном освобождении Улюкаева

По информации «Интерфакса», суд удовлетворил прошение еще 27 апреля.

Суд удовлетворил прошение о досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом со ссылкой на источник сообщил « Интерфакс ».

По данным издания, вопрос об УДО политика решили еще в среду, 27 апреля, однако до вступления решения суда в силу он останется в колонии. Как сообщил источник, прокуратура и администрация исправительного учреждения «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение».

В случае, сообщает СМИ, если решение не будет обжаловано, Улюкаев сможет выйти на свободу к середине мая.

Официального подтверждения информации нет.

В 2017 году министра экономического развития России Алексея Улюкаева приговорили к восьми годами колонии строгого режима и штрафу в более, чем 130 миллионов рублей. На этот же срок его лишили права занимать должности в госкорпорациях и органах власти.

По версии следствия, он получил взятку в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. За это министерство должно было дать положительную оценку сделке по покупке государственного пакета акций «Башнефти».