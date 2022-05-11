В Рязанской области в 15-й раз состоялся патриотический автопробег «Дорогами войны»

В нем приняли участие около 40 человек, в том числе девять детей, и десять автомобилей. Накануне Дня Победы они поздравили с предстоящим праздником ветеранов Великой Отечественной войны.

В Рязанской области в 15-й раз состоялся патриотический автопробег «Дорогами войны». В нем приняли участие около 40 человек, в том числе девять детей, и десять автомобилей.

Акция состоялась накануне Дня Победы, 8 мая. В рамках автопробега участники посетили Шацкий, Ермишинский и Кадомский районы, где поздравили с предстоящим праздником семь участников Великой Отечественной войны, труженика тыла и бывшую узницу концлагеря.

Им вручили продуктовые наборы от ГК «Барс» и наборы, собранные на добровольные пожертвования, а также памятные сувениры от ФПК «Инвест», наборы средств гигиены от производителя «РусВата», набор приборов контроля состояния здоровья — пульсоксиметр и тонометр, витамины и подушки приобретенные на добровольные пожертвования. Также ветеранам передали открытки, сделанные детьми рязанских школ и детских садов специально для них.

Троим из ветеранов исполнилось 99 лет и они полны энтузиазма встретить столетний юбилей. Несмотря на возраст, это люди удивительной силы духа, энергии и искренности.

Участники автопробега послушали реальные воспоминания о войне и тяжелом бремени, которое вынесли на своих плечах ветераны.

По возвращению у всех осталось стремление и дальше продолжать ежегодный автопробег «Дорогами войны» и подключать к акции другие районы области. И обязательно поздравить ветеранов со 100-летием.