Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
14°
Птн, 13
15°
ЦБ USD 68.84 1.46 12/05
ЦБ EUR 72.63 1.53 12/05
Нал. USD 0 / 10000 21:50
Нал. EUR 0 / 10000 21:50
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
1 945
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
3 646
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
8 747
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
12 336
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области в 15-й раз состоялся патриотический автопробег «Дорогами войны»
В нем приняли участие около 40 человек, в том числе девять детей, и десять автомобилей. Накануне Дня Победы они поздравили с предстоящим праздником ветеранов Великой Отечественной войны.

В Рязанской области в 15-й раз состоялся патриотический автопробег «Дорогами войны». В нем приняли участие около 40 человек, в том числе девять детей, и десять автомобилей.

Акция состоялась накануне Дня Победы, 8 мая. В рамках автопробега участники посетили Шацкий, Ермишинский и Кадомский районы, где поздравили с предстоящим праздником семь участников Великой Отечественной войны, труженика тыла и бывшую узницу концлагеря.

Им вручили продуктовые наборы от ГК «Барс» и наборы, собранные на добровольные пожертвования, а также памятные сувениры от ФПК «Инвест», наборы средств гигиены от производителя «РусВата», набор приборов контроля состояния здоровья — пульсоксиметр и тонометр, витамины и подушки приобретенные на добровольные пожертвования. Также ветеранам передали открытки, сделанные детьми рязанских школ и детских садов специально для них.

Троим из ветеранов исполнилось 99 лет и они полны энтузиазма встретить столетний юбилей. Несмотря на возраст, это люди удивительной силы духа, энергии и искренности.

Участники автопробега послушали реальные воспоминания о войне и тяжелом бремени, которое вынесли на своих плечах ветераны.

По возвращению у всех осталось стремление и дальше продолжать ежегодный автопробег «Дорогами войны» и подключать к акции другие районы области. И обязательно поздравить ветеранов со 100-летием.