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Рязанцам анонсировали программу всероссийского чемпионата по дрифту RDS Europe
В предстоящие выходные, 14-15 мая, в Рязани на АСК «Атрон» пройдет первый этап чемпионата RDS EUROPE. В мастерстве управляемого заноса будут соревноваться более полусотни спортсменов со всей России, среди которых чемпионы и призеры серии 2020 и 2021 годов и новые перспективные пилоты.

В предстоящие выходные, 14-15 мая, в Рязани на АСК «Атрон» пройдет первый этап чемпионата RDS EUROPE. В мастерстве управляемого заноса будут соревноваться более полусотни спортсменов со всей России, среди которых чемпионы и призеры серии 2020 и 2021 годов и новые перспективные пилоты.

Судить соревнования будут звезды российского дрифта, участники и призеры соревнований и фестивалей в России, Европе и Японии, представители гоночной команды FailCrew Дарксайд: вице-чемпион мира (FIA Intercontinental Drifting Cup), трёхкратный чемпион RDS Сибирь, а также бронзовый призер RDS GP 2018 Аркадий Цареградцев, создатель и руководитель гоночной команды FailCrew Дарксайд Сергей Белокур, чемпион RDS Сибирь 2018, бронзовый призер Кубка чемпионов RDS 2017, пилот RDS GP Иван Никулин и призер этапов RDS Сибирь, пилот RDS GP Алексей Вахтин.

В программе будут участвовать дрифт-болиды мощностью до 800 лошадиных сил. Каждый автомобиль можно будет детально рассмотреть, так как вход в Парк сервиса и на Автограф-сессию открыт для зрителей по всем категориями билетов. Также болельщиков ждут розыгрыши и подарки от организаторов.

В субботу, 14 мая, пройдут тренировки и квалификация (одиночные заезды всех заявленных пилотов).

В воскресенье, 15 мая, состоятся парад пилотов, автограф-сессия, парные заезды ТОП 32 и награждение призеров.

Выбрать и купить билет можно на сайте rdseurope.ru. QR-код для посещения соревнований не требуется

Дети до 7 лет проходят на соревнования бесплатно, в сопровождении взрослых. Для детей 7-12 лет предусмотрен специальный тариф.

Подробности на сайте и в группе ВКонтакте.

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