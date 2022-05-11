На рабочей встрече врио губернатора Павел Малков и полпред президента Игорь Щеголев обсудили судьбу региона

Об этом сообщило областное правительство.

В рамках рабочей встречи врио губернатора Рязанской области Павел Малков и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев обсудили судьбу региона. Об этом в среду, 11 мая, сообщило областное правительство.

Также речь шла об основных направлениях социально-экономического развития Рязанской области и приоритетах в работе региональной власти на ближайшую перспективу. Особое внимание было уделено порядку исполнения задач, поставленных президентом России.

Ранее в Рязани представили нового врио губернатора региона Павла Малкова. Он заявил, что приложит все усилия, чтобы оправдать доверие со стороны президента и жителей региона.