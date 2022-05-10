Минобороны сообщило о попытке Киева захватить остров Змеиный

Остров Змеиный имеет стратегически важное значение для контроля Черного моря с северо-запада, а атаки были спланированы при участии американских и британских советников.

Минобороны сообщило о попытке Киева захватить остров Змеиный. Об этом пишет РИА Новости.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 7 мая ВСУ несколько раз пытались захватить остров. Так за два дня российские войска сбили 29 украинских беспилотников, в том числе восемь «Байрактар ТБ-2». Во время атак также были сбиты четыре самолета (три Су-24 и один Су-27), три вертолета Ми-8 с десантом и один вертолет Ми-24. Украинская сторона понесла большие потери.

Конашенков отметил, что остров Змеиный имеет стратегически важное значение для контроля Черного моря с северо-запада, а атаки были спланированы при участии американских и британских советников.

Также официальный представитель Минобороны сообщил, что в ночь на 8 мая были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины.

Ранее сообщалось, что Киев готовил провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».