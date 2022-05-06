Россиян предупредили об очередной провокации со стороны Украины

Сообщается, что провокация готовится в Херсонской и Днепропетровской областях с применением химического оружия. В частности, под угрозой населенные пункты Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также Апостолово в Днепропетровской области.

Служба безопасности Украины готовит очередную провокацию, в которой в дальнейшем планирует обвинить Россию. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Сообщается, что провокация готовится в Херсонской и Днепропетровской областях с применением химического оружия. В частности, под угрозой населенные пункты Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также Апостолово в Днепропетровской области.

Провокацию планируют сделать до 24.00 6 мая.

Мизинцев добавил, что если ранее при подготовке подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь для получения максимального резонанса оповещение населения не проводилось.

«Заранее предупреждаем „цивилизованный Запад“, а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации о якобы „злодеяниях русских“ в ближайшее время украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», — сказал генерал.