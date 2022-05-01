В Рязани засняли водителя легковушки, выехавшего на «встречку»

На кадрах видно, как автомобили остановились на запрещающий сигнал светофора. Как только загорелся зеленый, один из водителей вылетел на встречную полосу и чуть не спровоцировал ДТП.

В Рязани засняли водителя легковушки, который выехал на «встречку». Видео опубликовали в воскресенье, 1 мая, в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На кадрах видно, как автомобили остановились на запрещающий сигнал светофора. Как только загорелся зеленый, один из водителей вылетел на встречную полосу и чуть не спровоцировал ДТП.