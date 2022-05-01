В Красноярском крае два пилота-священнослужителя попали в авиакатастрофу

По предварительной информации, священнослужители увлекались полетами и часто летали, но этот вылет был не согласован.

В Красноярском крае попали в авиакатастрофу два пилота-священнослужителя. Один из них погиб, сообщил Telegram-канал SHOT .

За штурвалом был 52-летний священник Юрий Гетман. Самолет рухнул по неизвестным причинам в районе села Нарва.

Отмечается, что погиб помощник пилота — диакон Михаил. У пилота множественные переломы.

По предварительной информации, священнослужители увлекались полетами и часто летали, но этот вылет был не согласован.