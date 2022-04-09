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В Рыбном задержали угонщиков автоприцепа
В Рыбном оперативники уголовного розыска задержали двух 18-летних местных жителей, подозреваемых в краже автомобильного прицепа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рыбном оперативники уголовного розыска задержали двух 18-летних местных жителей, подозреваемых в краже автомобильного прицепа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 62-летний житель города и сообщил, что у его дома пропал автоприцеп. Мужчина не стал загонять его в гараж, потому что планировал им воспользоваться.

Место преступления осмотрели, обнаружили следы прицепа. Полицейские предположили, что его могли укатить вручную двое людей. Оперативники нашли местных жителей, которые заметили двоих парней, тянувших за собой автомобильный прицеп. Благодаря помощи людей полицейские выяснили, что к краже причастны двое 18-летних местных жителей.

Злоумышленников нашли и задержали. Они продали прицеп случайному знакомому, но деньги потратить не успели. Похищенное изъяли и вернули владельцу.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.