Аналитики: российский сегмент Instagram* потерял почти половину авторов

После начала спецоперации на Украине Instagram* (Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) в России покинули около 48% активных авторов, на 46% сократилось число ежедневных сообщений. Такие данные приводит Brand Analytics в своем исследовании.

После начала спецоперации на Украине Instagram* в России покинули около 48% активных авторов, на 46% сократилось число ежедневных сообщений. Такие данные приводит Brand Analytics в своем исследовании.

Его провели на основе усредненных значений, соответствующих линейному тренду, сравнивая показатели 24 февраля и 6 апреля. Активными авторами контента считаются пользователи, которые совершили в сутки хотя бы одно действие в соцсети, будь то комментарий или сторис.

«К 24 марта, согласно предыдущим наблюдениям, падение было только 31%. Число ежедневно публикуемых сообщений снизилось на 46%. Основное падение пришлось на период после блокировки соцсети — на неделю с 14 по 21 марта», — говорится в исследовании.

Также эксперты зафиксировали падение популярности заблокированной в России соцсети Facebook*. Число активных авторов в российском сегменте за исследуемый период уменьшилось на 21%, а объем контента снизился на 28%.

Снижение активности заметили также на YouTube. По словам экспертов, к 6 апреля потери составили минус 13% авторов и минус 15% контента, что может происходить из-за закрытия рекламы 4 марта.

Активность на российских платформах за указанный период, наоборот, выросла. Число активных авторов во «ВКонтакте» увеличилось на 20%, а объемы контента выросли на 16%. В Telegram число авторов увеличилось на 23%, объемы контента — на 7%.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская