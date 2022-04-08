В Рязани изменят правила парковки на улице Народный бульвар

С 30 апреля планируется запретить остановку и стоянку грузовых автомобилей на улице Народный бульвар по четной стороне от проезда между домами №№ 12 и 14 до пересечения с улицей Крупской.