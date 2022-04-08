В Рязани изменят правила парковки на улице Народный бульвар
С 30 апреля планируется запретить остановку и стоянку грузовых автомобилей на улице Народный бульвар по четной стороне от проезда между домами №№ 12 и 14 до пересечения с улицей Крупской.
В Рязани изменят правила парковки на улице Народный бульвар. Об этом сообщил
С 30 апреля водителям запретят планируется остановку и стоянку грузовиков на улице Народный бульвар по четной стороне от проезда между домами №№ 12 и 14 до пересечения с улицей Крупской.
Там установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», 8.4.1 «Вид транспортного средства» (грузовой автомобиль).