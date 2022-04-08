Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 9-10 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Шоу «Легенда» в цирке

В рязанском цирке продолжаются представлении масштабного циркового шоу «Легенда». В нем принимают участие артисты, покорившие 23 страны миры, обладатели высших цирковых наград: «Золотой клоун» в Монте-Карло, цирковой «Оскар» в Лос-Анджелесе, «Платиновая звезда» в Вероне. Зрителей ожидает встреча с медведями-гигантами, королевскими пуделями и южноамериканскими попугаями. По-настоящему завораживает единственный в мире аттракцион с дальневосточным леопардом под куполом цирка, а на манеже зрителей ждет тематический спектакль с участием 24 лошадей элитных пород. Атмосферу праздника создаст веселый клоун со своим уникальным номером с восточно-европейскими бобрами. Начало представлений 9 апреля в 12 и в 17 часов, 10 апреля в 12 часов.

Концерт Мары

В клубе Old Tattoo Bar 9 апреля выступит Мара — одна из самых ярких исполнительниц отечественного рока. Весенний концерт включает в себя лучшие хиты, а также новые композиции. Прозвучат новейший сингл «Ты», стремительный «Панк-рок», мощная «Русской Звезды», и уже хорошо знакомые всем песни от «Самолетов» до «Холодным мужчинам». Начало концерта после 19 часов.

«Balletto De Milano»

В МКЦ 10 апреля зрители увидят мастерство итальянского балета в исполнении артистов «Balletto De Milano». На рязанской сцене будет представлен спектакль «Carmen», признанный одной из лучших постановок театра. Кармен, красивая и нетрадиционная, страстная и желанная, которая бросает вызов любому, кто хочет покорить ее. Кармен понимает, что единственный способ жить так, как она хочет, — это согнуться перед судьбой и принять надвигающуюся смерть, объявленную картами. Начало в 19 часов.

«Косметика врага»

А на сцене концертного зала рязанской филармонии 10 апреля звезды театра и кино Павел Прилучный, Мирослава Карпович и Александр Обласов представят спектакль «Косметика врага» по книге писательницы Амели Нотомб. Герои трагикомедии ожидают «вечно откладываемый рейс» и вынуждены страдать от болтливого пассажира. Чтобы как-то угомонить болтуна и не дать ему сказать ни слова, пассажиры сами начинают с ним разговаривать, тем самым попадая в его же ловушку. Начало в 19 часов.

«Сказки весеннего города»

В кафе-клубе «Старый парк» 10 апреля состоится интересный и разноплановый вечер музыки и поэзии под общим названием «Сказки весеннего города». Зрителей ждут разноцветные городские сказки: волшебство, магический реализм, постмодернисткие байки, острая социалка, песни о дальних берегах и приключениях, фолк-мотивы, воспоминания о любви и детстве. Город многолик и сказки его весьма неожиданны. А прозвучат они в исполнении поэтесс Марии Эспуар, Анастасии Туровской-Янси, а также группы «Андуин». Начало в 19 часов.