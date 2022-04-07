В российские рестораны и отели планируют готовы поставлять овощи, фрукты и вино из Узбекистана

Об этом поговорили ресторатор Игорь Бухаров и посол Ботиржон Асадов.

В российские рестораны и отели готовы поставлять овощи, фрукты и вино из Узбекистана. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Он встретился с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. На ней стороны побеседовали о сотрудничестве с узбекскими производителями для отелей и ресторанов в РФ.

По словам Бухарова, основной интерес представляют овощи, фрукты и орехи.

«В Узбекистане есть целые агропромышленные кластеры. Там также есть кластеры легкой промышленности, где делают полотна из хлопка и отшивают текстиль для отелей и ресторанов. У них также есть собственная винодельня и они готовы поставлять и этот продукт», — сообщил ресторатор.

Также глава федерации отметил, что раньше узбекские продукты по большой части поставляли на рынки. С ресторанами сотрудничество налажено не было.

«Мы договорились, что в мае будет специальное мероприятие с поставщиками и закупщиками из России. Туда мы пригласим рестораторов, чтобы они могли все попробовать и заключать договора напрямую», — добавил Бухаров.