В России начал вещание телеканал ведущего Владимира Соловьева

Он разместился на частотах Euronews.

В России на частотах Euronews начал вещание телеканал «Соловьев.Live». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.

Круглосуточный канал начал вещать в четверг, 7 апреля, с 7:00. Отмечается, что прямой эфир доступен также на радио, в соцсетях и мессенджерах.

Отмечается, что канал телеведущего Владимира Соловьева в круглосуточном формате освещает оперативные новости, аналитику ключевых событий, ведет прямые включения с мест происшествий, приводит комментарии экспертов на актуальные темы, а также создает авторские программы. 8 марта видеохостинг Youtube удалил основной и резервный каналы «Соловьев.Live».