Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов

Компании выдали запрет из-за распространения на видеохостинге YouTube фейковой информации о ходе военной спецоперации. В сообщении госоргана говорится, что запрет на рекламу продлится до тех пор, пока Google не устранит нарушения.

В России запретили рекламу Google и его информационных ресурсов. Информация об этом в четверг, 7 апреля, появилась в telegram-канале Роскомнадзора.

Компании выдали запрет из-за распространения на видеохостинге YouTube фейковой информации о ходе военной спецоперации. В сообщении госоргана говорится, что запрет на рекламу продлится до тех пор, пока Google не устранит нарушения.

«Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации», — напомнили в Роскомнадзоре.

На сегодняшний день Роскомнадзор насчитал 12 тысяч роликов с экстремистской тематикой.