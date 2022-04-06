Автоконцерн HAVAL запустил льготную программу автокредитования

Рязанцы могут купить HAVAL в кредит со ставкой 0,01% годовых.

Автоконцерн HAVAL запустил льготную программу автокредитования. С 6 по 30 апреля кроссоверы и внедорожники HAVAL рязанцы могут купить в кредит со ставкой 0,01% годовых*. Предложение распространяется на модели HAVAL F7, F7x, и JOLION.

«Партнерство HAVAL с российскими банками в рамках новой финансовой программы обеспечит нашим клиентам более выгодные и гибкие условия приобретения автомобиля. Мы постарались сделать новый сервис максимально простым и комфортным. Автомобили HAVAL сочетают в себе инновации, надежность и доступность — и мы рады, что сегодня наши клиенты могут получить максимум возможностей при меньших затратах», — рассказал исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего.

Подробности можно уточнить в отделе продаж официального дилера HAVAL «Автоимпорт Рязань» на Московском шоссе, дом № 22-б. Телефон: +7 (4912)50-38-88.

* ставка при покупке HAVAL Jolion с первоначальным взносом от 60% и сроком кредита 12 месяцев. Банк-партнер «Сетелем Банк».