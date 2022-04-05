В Рязани за кражу алкоголя из магазина задержали рецидивиста

В продуктовом магазине на улице Есенина посетитель взял пять бутылок крепкого алкоголя и разбил витрину рядом с кассой.

В Рязани за кражу алкоголя из магазина задержали рецидивиста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Во вторник, 5 апреля, в дежурную часть вневедомственной охраны поступило сообщение. В продуктовом магазине на улице Есенина посетитель взял пять бутылок крепкого алкоголя и разбил витрину рядом с кассой. После этого мужчина ушел, не реагируя на замечания продавцов.

Росгвардейцы по приметам нашли злоумышленника недалеко от магазина. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Мужчину передали сотрудникам полиции.