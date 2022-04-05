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Глава Минцифры допустил постепенный отказ от бумажных платежек за ЖКХ
По словам Максута Шадаева, бумажные платежки за ЖКХ со временем уйдут в прошлое. Оплачивать коммунальные услуги россияне смогут по электронным квиткам либо уведомлениям.

В России могут заменить бумажные квитанции по оплате за ЖКХ на электронные. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Его слова передала «Парламентская газета».

По словам Шадаева, бумажные платежки за ЖКХ со временем уйдут в прошлое. Оплачивать коммунальные услуги россияне смогут по электронным квиткам либо уведомлениям. Такое решение приняли на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Сегодня мы обсуждаем с Минстроем инициативу по отказу от обязательного направления счетов за ЖКХ на бумажном носителе», — заявил глава Минцифры.

Шадаев напомнил, что часть услуг уже перенесли в электронный вид.