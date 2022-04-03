В Москве во время концерта Трофима зритель погиб при падении с балкона

В Москве в Театре Российской армии во время юбилейного концерта певца Сергея Трофимова погиб мужчина, который находился в зрительном зале. Он сорвался с балкона, сообщает РИА Новости.

В Москве в Театре Российской армии во время юбилейного концерта певца Сергея Трофимова погиб мужчина, который находился в зрительном зале. Он сорвался с балкона, сообщает РИА Новости .

Трагедия произошла в субботу, 2 апреля. По предварительной версии, при падении мужчина задел двух женщин, которые позже обратились за медпомощью.

В театре подтвердили сообщение о гибели зрителя. Идет разбирательство. По словам директора Ивана Чурсина, помещение было арендовано, и к самому театру концерт отношения не имел.

По данным ряда Telegram-каналов, проверяется версия о том, что зрителю стало плохо и он не удержал равновесие. По другой версии, мужчина был пьян. Он начал спускаться, но оступился, упал и схватился за женщину.