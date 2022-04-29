Бережливые перевозки: «Компания Гермес» подвела промежуточные итоги национального проекта «Производительность труда»

Участие в нем приняли члены рабочей группы проекта, эксперты Регионального центра компетенций (РЦК), руководство компании.

28 апреля на предприятии ООО «Компания Гермес» состоялась рабочая встреча, посвящённая завершению этапа диагностики в рамках нацпроекта «Производительность труда». Участие в ней приняли члены рабочей группы проекта, эксперты Регионального центра компетенций (РЦК), руководство компании.

По словам директора ООО «Компания Гермес» Алексея Холодкова, команда предприятия заинтересована в изменениях. «Мы занимаемся грузоперевозками. И наша задача — постоянно улучшать качество оказываемых нами услуг. В том числе и для этого мы обратились к специалистам Центра компетенций. Они помогли нам выявить ряд существующих на наших производственных участках проблем и составить план по их устранению. Члены рабочей группы активно включились в эту работу, и я уверен, что они справятся с поставленными задачами», — отметил он.

ООО «Компания Гермес» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда» зимой 2022 года. В ходе прохождения мероприятий этапа диагностики члены рабочей группы совместно с экспертами РЦК выявили основные сдерживающие развитие производственные факторы и разработали план мероприятий по их разрешению.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5%.