В Саратовской области столкнулись два вертолета

Отмечается, что два вертолета столкнулись во время учебного полета. На борту каждого из них было по пилоту, оба из них капитулировались.

В Саратовской области столкнулись два вертолета, на борту которых было по одному пилоту. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что два вертолета столкнулись во время учебного полета. На борту каждого из них было по пилоту, оба из них катапультировались.

По предварительной информации, один пилот погиб.

Ранее появилась информация, что упал учебный вертолет. Падение вертолета подтвердил мэр Саратова Михаил Исаев. На месте работают экстренные службы.