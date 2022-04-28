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В России зафиксировали рост цен на тарифы крупнейших российских мобильных операторов
В частности, цены на тарифы подняли «Мегафон», МТС и Теле2. При этом увеличение стоимости зафиксировали не во всех регионах.

В России зафиксировали рост цен на тарифы крупнейших российских мобильных операторов. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил «Коммерсантъ».

В частности, цены на тарифы подняли «Мегафон», МТС и Теле2. При этом увеличение стоимости зафиксировали не во всех регионах.

Так, у «Мегафона» планы «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф» и «Максимум» подорожали на 30 рублей. В ряде регионов подорожал тариф «Без переплат». В компании пояснили, что это связано с ростом расходов на предоставление услуг и сохранение качества связи.

У МТС выросли цены на тарифы «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» на 30-50 рублей.

В то же время Теле2 часть тарифов перенес в архив. К таким относятся «Супер онлайн+", «Мой Теле2» и другие.

В свою очередь гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов заявил, что рост цен больше не планируется, так как на соответствующем рынке большая конкуренция.