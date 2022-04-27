В Рязанской области владельцев питомцев предупредили о недоброкачественном лекарстве

Отмечается, что лекарство производит «Экопром», Московская область, разработчик: «Neoterica GmbH», Германия.

В региональном управлении Россельхознадзора сообщили о случаях негативной реакции у собаки после использования препарата «Неотерика Протекто».

Отмечается, что лекарство производит «Экопром», Московская область, разработчик: «Neoterica GmbH», Германия.

В управлении подчеркнули, что препарат может вызывать «непредвиденные, нежелательные реакции» у животных.

Лекарство отзовут с рынка и перестанут производить.