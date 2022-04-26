В Рязани откроется мемориальная квартира-музей Александра Солженицына

Она появится в доме на улице Урицкого, где жил Нобелевский лауреат. Помещению предстоит ремонт.

В Рязани откроется мемориальная квартира-музей писателя Александра Солженицына. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на директора музея-заповедника Есенина Бориса Иогансона.

В 2021 году учреждение приобрело квартиру, в которой автор книги «Архиепилаг ГУЛАГ» жил с 1957 по 1969 годы. Двухэтажный деревянный дом расположен на улице Урицкого. Квартира нобелевского лауреата находится на первом этаже. Она включает в себя три комнаты и два хозяйственного помещения.

По словам Бориса Иогансона, помещение находится в неудовлетворительном состоянии. «Необходимо проведение работ по ее реставрации и приспособлению для современного использования. Надеюсь, что в ближайшем будущем помещение приобретет достойный вид, будет воссоздана мемориальная обстановка, с которой смогут познакомиться не только рязанцы, но и многочисленные гости нашего региона. Вниманию посетителей представят личные вещи писателя, фотографии и другие ценные экспонаты», — сказал директор музея. Он уточнил, что в 2022 году выполнят проект ремонта квартиры и экспозиции. Открытие музея запланировано на конец 2023 года.

Иогансон рассказал изданию, что многие годы дом приходил в упадок и практически не привлекал туристов. Однако поклонники творчества Солженицына призывали открыть в квартире музей.

«В 2021 году музею-заповеднику от коллекционера Николая Ледовских были переданы во временное хранение 37 предметов мебели и интерьера — столы, стулья, часы, лампа, швейная машинка и многое другое конца XIX—XX вв. еков, принадлежавшие первой жене Александра Солженицына Наталье Решетовской. Сейчас готовятся для передачи книги и рояль. Все эти предметы составят основу экспозиции в мемориальной квартире», — добавил Борис Иогансон.

В 2019 году в Рязани открыли музейный центр имени Солженицына. Он вошел в состав Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. К столетию писателя РЗН. инфо делал проект «Солженицын в Рязани».