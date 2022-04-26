На портале Госуслуг досрочно открыли форму для заявлений на выплату на детей от восьми до 17 лет

Доступ открыли ранее запланированной даты 1 мая, чтобы россияне смогли заполнить заявление в комфортное для себя время, не меняя планов на праздники.

На портале Госуслуг досрочно открыли форму для заявлений на выплату на детей от восьми до 17 лет. Об этом сообщили в Минтруде.

Заявление для получения ежемесячной выплаты можно заполнить со вторника, 26 апреля. В Минтруде уточнили, что ранняя подача заявления не влияет на сроки выплаты матпомощи. Доступ открыли ранее запланированной даты 1 мая, чтобы россияне смогли заполнить заявление в комфортное для себя время, не меняя планов на праздники.

Все заявления, поданные с 26 по 30 апреля, пенсионный фон рассмотрит в общем порядке с 1 мая. Исключением стала Москва — там заявления принимают на портале mos.ru, а выплаты назначают органы социальной защиты. Прием заявлений в столице начнется 1 мая.

«Пособие рассчитывается с 1 апреля. Семьям, которые получат выплаты в мае, будет выплачено сразу за два месяца — за апрель и за май. Семьям, которые получат выплаты в июне, поступят средства за 3 месяца — апрель, май и июнь. Причем рассчитываться с 1 апреля пособие будет вне зависимости от того, когда именно обратилась семья — в апреле или уже в мае или даже после, в июне или июле», — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Путин в конце марта подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля нуждающимся семьям с детьми от восьми до 17 лет. В Рязани выплату получат более 32 тысяч человек.