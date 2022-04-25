В Ряжском районе у москвича нашли почти килограмм марихуаны

Также у него обнаружили 64 куста конопли.

В Ряжском районе задержали москвича, хранившего наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Полицейские узнали, что в доме 33-летнего мужчины в селе Введеновка хранятся растительные наркотики. Специалисты осмотрели строения. В надворной постройке они нашли специальную комнату для выращивания конопли. Стены затянуты светоотражающими материалами, установлены система вентиляции и тепловые светильники. В горшках выращивались 64 куста конопли.

В мебели в самом доме спрятан пакет с высушенными частями растений. Экспертиза показала, что мужчина хранил 924 грамма марихуаны.

Москвич купил дом больше года назад.

Полицейские выясняют звенья нелегального производства и возможного оборота наркотиков.