В Ряжском районе у москвича нашли почти килограмм марихуаны

В Ряжском районе задержали москвича, хранившего наркотики. Об этом сообщила
Полицейские узнали, что в доме 33-летнего мужчины в селе Введеновка хранятся растительные наркотики. Специалисты осмотрели строения. В надворной постройке они нашли специальную комнату для выращивания конопли. Стены затянуты светоотражающими материалами, установлены система вентиляции и тепловые светильники. В горшках выращивались 64 куста конопли.
В мебели в самом доме спрятан пакет с высушенными частями растений. Экспертиза показала, что мужчина хранил 924 грамма марихуаны.
Москвич купил дом больше года назад.
Полицейские выясняют звенья нелегального производства и возможного оборота наркотиков.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК