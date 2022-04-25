Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
16°
Втр, 26
12°
Срд, 27
ЦБ USD 73.36 -0.14 26/04
ЦБ EUR 77.47 -2.55 26/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Советы от рязанских модников по покупке одежды
В начале марта бренды Zara, H&M, Mango, Stradivarius и ...
5 часов назад
615
Затопит ли весеннее половодье Рязанскую область?
Рассказываем, насколько большой в этом году разлив Оки,...
21 апреля 17:11
10 677
Пять способов подготовить стол к Пасхе
Заодно расскажем, сколько в этом году вы потратите на п...
21 апреля 11:54
3 394
Книги про книги: 10 удивительных историй из книжных магазинов
В апреле в сети книжных магазинов «Читай-город» проходи...
20 апреля 19:43
3 223
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Ряжском районе у москвича нашли почти килограмм марихуаны
Также у него обнаружили 64 куста конопли.

В Ряжском районе задержали москвича, хранившего наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что в доме 33-летнего мужчины в селе Введеновка хранятся растительные наркотики. Специалисты осмотрели строения. В надворной постройке они нашли специальную комнату для выращивания конопли. Стены затянуты светоотражающими материалами, установлены система вентиляции и тепловые светильники. В горшках выращивались 64 куста конопли.

В мебели в самом доме спрятан пакет с высушенными частями растений. Экспертиза показала, что мужчина хранил 924 грамма марихуаны.

Москвич купил дом больше года назад.

Полицейские выясняют звенья нелегального производства и возможного оборота наркотиков.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК Р. Ф. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Также решается вопрос о возбуждении дела из-за культивирования наркосодержащих растений.