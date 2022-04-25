Елена Сорокина поделилась в соцсетях фотографией с мужем

Она опубликовала пост в день Пасхи.

Мэр Рязани Елена Сорокина на странице в соцсети «ВКонтакте» поделилась фотографией с мужем.

Пост глава горадминистрации опубликовала в день православной Пасхи. Праздник отмечался в воскресенье, 24 апреля.

«Как-то не складывалось раньше с публикацией семейных фотографий. Но в самый светлый праздник решили поделиться благостным пасхальным настроением, душевной радостью! Делясь, мы приумножаем все доброе и лучшее», — отметила Сорокина.

Также мэр поздравила рязанцев с праздником Пасхи.