Елена Сорокина поделилась в соцсетях фотографией с мужем
Она опубликовала пост в день Пасхи.
Мэр Рязани Елена Сорокина
Пост глава горадминистрации опубликовала в день православной Пасхи. Праздник отмечался в воскресенье, 24 апреля.
«Как-то не складывалось раньше с публикацией семейных фотографий. Но в самый светлый праздник решили поделиться благостным пасхальным настроением, душевной радостью! Делясь, мы приумножаем все доброе и лучшее», — отметила Сорокина.
Также мэр поздравила рязанцев с праздником Пасхи.