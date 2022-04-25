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Аналитик дал прогноз по цене бензина в российских АЗС
По его словам, в стране наблюдается профицит топлива.

Генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов сделал прогноз по поводу стоимости бензина на российских АЗС. Информация появилась на сайте радио Sputnik.

По его словам, в России наблюдается профицит бензина. На многих заводах запасы топлива, готового к отгрузке, выше нормативных. В таких случаях, полагает аналитик, производители и владельцы АЗС будут стимулировать спрос. Это может привести к росту конкуренции.

«Это приведет к тому, что некоторые сети АЗС начнут вводить скидки на бензин. Они будут это делать, чтобы увеличить реализацию товаров. Для потребителей это очень позитивная история», — пояснил Турукалов.

При этом специалист подчеркнул, что, если снижение стоимости бензина на розничном рынке и будет, то оно будет незначительным.

«То есть розничная цена будет стабильной, но при этом во время визита на заправку автомобилистам будут выдавать скидки. Такие акции на нашем рынке часто применяются, когда надо увеличить розничную реализацию, касаться такие скидки будут всех. За продажи в ближайшее время начнут бороться и независимые АЗС, и крупные нефтяные компании», — уверен Михаил Турукалов.