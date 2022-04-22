В Рязани продают завод «Гардиан стекло»
Компания работает над стратегией выхода из активов, чтобы обеспечить сотрудников работой и продолжить работу предприятий.
В России продадут заводы «Гардиан стекло». Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«Компания Guardian Industries (США) приняла решение о выходе из ее российских активов», — говорится в сообщении.
Компания работает над стратегией выхода из активов, чтобы обеспечить сотрудников работой и продолжить работу предприятий.
Отметим, заводы «Гардиан стекло» находятся в Рязани и Ростове-на-Дону.
Фото с сайта