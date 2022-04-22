В Рязани продают завод «Гардиан стекло»

Компания работает над стратегией выхода из активов, чтобы обеспечить сотрудников работой и продолжить работу предприятий.

В России продадут заводы «Гардиан стекло». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Компания Guardian Industries (США) приняла решение о выходе из ее российских активов», — говорится в сообщении.

Компания работает над стратегией выхода из активов, чтобы обеспечить сотрудников работой и продолжить работу предприятий.

Отметим, заводы «Гардиан стекло» находятся в Рязани и Ростове-на-Дону.