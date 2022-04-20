Baza: Антону Птушкину на 50 лет запретили въезд в Россию

По данным telegram-канала, это связано с жесткой антивоенной позицией и высказываниями по поводу боевых действий на территории Украины.

Украинскому журналисту и блогеру Антону Птушкину на 50 лет запретили въезд в Россию. Об этом сообщил telegram-канал Baza .

По данным источника, Птушкину запрещено приезжать в Россию до 2072 года. Это связано с жесткой антивоенной позицией и высказываниями по поводу боевых действий на территории Украины.

С 2017 по 2018 годы Антон Птушкин вел передачу «Орел и решка». После ухода из шоу он начал вести свой канал на Youtube.