Роскомнадзор откажется от новых мер против YouTube, если он выполнит требования

Роскомнадзор не введет новые меры против YouTube, если видеохостинг удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских каналов. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Роскомнадзор не введет новые меры против YouTube, если видеохостинг удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских каналов. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет», — говорится в сообщении.

По информации РКН, на видеохостинге регулярно блокируют новые YouTube-каналы российских СМИ, общественных деятелей, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Не сняты ограничения с 36 аккаунтов, среди которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК.

Также в ведомстве заявили, что YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих «лживый контент о ходе специальной военной операции на территории Украины и дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации (порядка 6 тысяч материалов)».

В отношении компании Google LLC, владеющей видеохостингом, Роскомнадзор составил и направил в суд 22 протокола за неудаление запрещенной информации, суд наложил штрафы на общую сумму свыше 50 миллионов рублей.