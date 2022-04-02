Под Рязанью разнорабочий убил пенсионерку и спрятал тело в подвале

Тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в четверг, 31 марта, в селе Дубровичи под Рязанью.

Тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в четверг, 31 марта, в селе Дубровичи под Рязанью. Об этом «МК в Рязани» сообщила старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Юлия Баранова.

Труп находился в подвале дома, где жила жертва. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался местный разнорабочий 1977 года рождения.

По словам следователя, мужчина часто выполнял некоторые работы по строительству, ремонту, рубил дрова, копал огороды. В марте он вызвался поработать у пенсионерки. Между ними 30 марта произошел конфликт, мужчина нанес женщине несколько ударов. Тело он спрятал в подвале и скрылся.

На допросе мужчина сознался в убийстве. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование продолжается.