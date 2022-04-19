В петербургском порту в контейнерах с бананами нашли 40 килограммов кокаина

Стоимость найденных наркотиков — свыше 600 миллионов рублей.

В порту Санкт-Петербурга в контейнерах с бананами нашли 40 килограммов кокаина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Инцидент произошел на посту «Лесной порт»

По информации ведомства, стоимость найденных наркотиков на черном рынке — свыше 600 миллионов рублей.

Кокаин нашли в одном из шести рефрижераторных контейнеров, прибывших из Бельгии для сети продуктовых супермаркетов. Запрещенные вещества перевозили с бананами из Эквадора.

Балтийская таможня возбудила дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотиков в особо крупном размере»).