Скончался бывший главврач больницы № 11 Николай Барсук

Николай Барсук руководил медучреждением с 1982 года по 2010 год. В 2005 году за под его руководством больница стала лауреатом международной премии «Профессия — жизнь».

Умер бывший главврач больницы № 11 Николай Барсук. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Николай Барсук руководил медучреждением с 1982 года по 2010 год. В 2005 году за под его руководством больница стала лауреатом международной премии «Профессия — жизнь».

Николая Барсука, как руководителя учреждения, лауреата международной премии, награждали орденом «За честь, доблесть, созидание, милосердие». Также в 2006 году под его руководством больница получила золотую медаль французской «Ассоциации содействия промышленности».

«Главной отличительной чертой Барсука Н. С. являлся новаторский стиль работы, который выражался во внедрении новых методов и новых технологий в диагностике и лечении больных, в научных исследованиях и разработках в области здравоохранения», — отметили в областном минздраве.

Никролая Барсука неоднократно награждали за вклад в развитие практической медицины. Он был членом — корреспондентом международной Академии информатизации, 8 лет был президентом ассоциации социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения Рязанской области. Также медик был депутатом Рязанского городского совета с 2000 по 2004 годы, а с 2011 по 2016 годы возглавлял региональное отделение «Красного креста».

В минздраве выразили соболезнования в связи со смертью Николая Барсука. Прощание с ним пройдет 21 апреля в конференц-зале (второй этаж) городской больницы № 11. Начало в 9:00.