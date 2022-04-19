Рязанцам предложили бесплатно привить своих питомцев от бешенства

Бесплатную вакцинацию кошек и собак проведут для предотвращения случаев заболеваний бешенством. Ее проведет рязанская горветстанция.

Рязанцам предложили бесплатно привить своих питомцев от бешенства. Информация во вторник, 19 апреля, появилась в группе «Служба по контролю за безнадзорными животными».

Бесплатную вакцинацию кошек и собак проведут для предотвращения случаев заболеваний бешенством. Ее проведет рязанская горветстанция.

Вакцинацию проведут 23 апреля с 8.30 до 9.45 в поселке Борки в магазине «Магнит» на улице 10 район, дом № 61А.

Также питомца можно вакцинировать 23 апреля с 10.00 до 11.15 в поселке Борки в магазине «Фасоль» по адресу: 9 район, дом № 59А.