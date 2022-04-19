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Иран может предоставить альтернативу ряду западным лекарствам и предметам бытовой химии
Об этом заявил глава российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.

Иран может предоставить альтернативу ряду западным лекарствам и предметам бытовой химии. Об этом сообщило РИА Новости.

«Вполне вероятно, что, говоря об Иране, наш бизнес найдет альтернативу определенной западной продукции», — заявил глава российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.

Он отметил, что альтернативу могут найти разным повседневным товарам — от предметов гигиены до кухонной утвари. По его словам, Иран производит большой ассортимент бытовой химии.

«При наличии интереса с российской стороны возможна замена ряда позиций западных товаров на нашем рынке. И для этого не потребуется много времени», — заявил Обыденов.

Также он отметил, что в Иране развита медицина, фармацевтика и медицинский туризм, а также производство строительных и отделочных материалов.