Умер российский театральный режиссер Леонид Хейфец

Учениками Хейфеца были актеры Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль и другие.

Умер российский театральный режиссер Леонид Хейфец. Об этом РИА Новости сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский.

Народный артист России Леонид Хейфец умер в понедельник, 18 апреля, на 88-м году жизни.

Хейфец был режиссером центрального театра Советской армии, государственного малого театра, театра имени Маяковского и других. Был профессором ГИТИС и преподавал в театральном училище имени Щепкина и театральном институте имени Щукина.

Учениками Леонида Хейфеца были актеры Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль и другие.