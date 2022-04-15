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WhatsApp решили превратить в соцсеть
Пользователи смогут создавать сообщества, а администраторы сообщества — управлять группами внутри и отправлять сообщения всем группам одновременно. Также продолжат работать отдельные чаты, связанные с группой.

Разработчики WhatsApp решили превратить мессенджер в соцсеть. Об этом передает РИА Новости.

Разработчики рассказали, что планируют внедрить функцию сообществ. По их словам, это будет набор групп.

Пользователи смогут создавать сообщества, а администраторы сообщества — управлять группами внутри и отправлять сообщения всем группам одновременно. Также продолжат работать отдельные чаты, связанные с группой.

Сообщества будут поддерживать сквозное шифрование. В WhatsApp пока не планируют добавлять поиск и обнаружение новых сообществ, как в других мессенджерах. Разработчики заявили, что возможность пересылки сообщений будет ограничена.

Функция станет доступна в тестовом режиме на этой неделе. Позже сообщества станут доступны для всех.