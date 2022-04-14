Врач дал прогноз по майской волне коронавируса в России

В России весенняя волна коронавируса начнется через несколько недель. Об этом передает
По словам специалиста, волна будет похожа на ситуацию с «омикроном»: возникнет высокая заразность, которая компенсируется легкостью протекания. Измалков отметил, что частота серьезных осложнений и патогенность штаммов снижается, что связано с мерами, принятыми на всех предыдущих этапах.
«Поэтому майская волна будет абсолютно управляемой и пройдет в достаточно легкой форме», — сказал врач.
Он добавил, что коронавирус продолжается, но его можно перевести в ранг сезонных заболеваний, потому что создана иммунная прослойка среди населения.
Измалков ожидает, что по всей России отменят масочный режим, а коронавирус войдет в национальный календарь прививок наравне с гриппом, станет «рутинной болезнью».
«Мы будем относиться к ней как к сезонному заболеванию», — сказал специалист.