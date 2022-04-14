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Врач дал прогноз по майской волне коронавируса в России
По словам специалиста, волна будет похожа на ситуацию с «омикроном»: возникнет высокая заразность, которая компенсируется легкостью протекания.

В России весенняя волна коронавируса начнется через несколько недель. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на научного консультанта Самарского государственного медицинского университета, главврача Клиник СамГМУ Клиник СамГМУ Николая Измалкова.

По словам специалиста, волна будет похожа на ситуацию с «омикроном»: возникнет высокая заразность, которая компенсируется легкостью протекания. Измалков отметил, что частота серьезных осложнений и патогенность штаммов снижается, что связано с мерами, принятыми на всех предыдущих этапах.

«Поэтому майская волна будет абсолютно управляемой и пройдет в достаточно легкой форме», — сказал врач.

Он добавил, что коронавирус продолжается, но его можно перевести в ранг сезонных заболеваний, потому что создана иммунная прослойка среди населения.

Измалков ожидает, что по всей России отменят масочный режим, а коронавирус войдет в национальный календарь прививок наравне с гриппом, станет «рутинной болезнью».

«Мы будем относиться к ней как к сезонному заболеванию», — сказал специалист.