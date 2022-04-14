Около стоматологической поликлиники № 1 в Рязани образовалась крупная очередь

«Взять талон к стоматологу в Рязани — тот еще квест. Только отстояв в любую погоду очередь с самого раннего утра, люди приходят задолго до открытия стоматологии», — рассказал автор сообщения.

В Рязани около стоматологической поликлиники № 1 образовалась крупная очередь. Фото появилось в соцсети.

«Взять талон к стоматологу в Рязани — тот еще квест. Только отстояв в любую погоду очередь с самого раннего утра, люди приходят задолго до открытия стоматологии», — рассказал автор сообщения.

По его словам, это не гарантирует получения талона.

«Почему в 21-ом веке до сих пор не организована запись через интернет?» — возмутился автор.