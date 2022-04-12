В рязанской поликлинике застрял лифт с пассажирами

Инцидент произошел в больнице № 11.

В рязанской поликлинике больницы № 11 застрял лифт с людьми внутри. Об этом сообщила «Новая газета-Рязань».

Как пишет один из очевидцев события, лифт остановился, когда прибыл на первый этаж. После нескольких нажатий на кнопки он открыл двери. При этом, как отметил собеседник издания, отсек открылся не до конца.

" Пришлось протискиваться, чтобы выйти. Повезло, что в этот момент он хоть не поехал. Когда выходили из поликлиники, у крыльца стояла скорая помощь. Сказали, упала женщина на скользком полу и сломала ногу… Травмоопасные у нас поликлиники — приходишь лечиться, а получается калечиться", — рассказал мужчина.