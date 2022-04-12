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В Рязанской области ищут 15-летнюю девочку
С 11 апреля о девочке ничего неизвестно. Ее ищут в Рязани и Москве.

В Рязанской области ищут 15-летнюю Аллу Михайленко. Об этом сообщили в группе «Лиза Алерт Рязанской области».

С 11 апреля о девочке ничего неизвестно. Ее ищут в Рязани и Москве.

Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Особые приметы: родимое пятно на левом виске.

Одежда: черная кожаная куртка, темный джемпер, черные джинсы, синие кроссовки.

Всех, кому известна информация о подростке, попросили обращаться по номеру телефона 8 800 700 54 52 или 112.