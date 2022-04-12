В рязанских поликлиниках рассказали, кто может пройти диспансеризацию

Начиная с 21 года до 39 лет, диспансеризацию необходимо проходить раз в три года. А гражданам с 40 лет — ежегодно. В 2022 году можно будет пройти диспансеризацию рязанцам, кто родился в: 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 и 2001.

Со 2 марта рязанцы могут пройти диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства. Об этом корреспонденту РЗН. Инфо рассказали в регистратуре поликлиник. Начиная с 21 года до 39 лет, диспансеризацию необходимо проходить раз в три года. А гражданам с 40 лет — ежегодно. В 2022 году можно будет пройти диспансеризацию рязанцам, кто родился в: 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 и 2001. Диспансеризация проходит в два этапа: первый — профилактический медицинский осмотр; общий анализ крови, включающий определение уровня гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ; набор специальных обследований на рак и краткое профилактическое консультирование. Второй этап проводится по направлению врача-терапевта. В этом случае назначаются: консультации специалистов и дополнительные исследования. Для прохождения обследования рязанцам необходимо позвонить в регистратуру или зайти на сайт поликлиники по месту жительства и узнать номер кабинета. Кроме того, с 1 июля 2021 года рязанцы, переболевшие «ковидом», могут пройти углубленную диспансеризацию. Предварительно нужно записать через единый портал государственных услуг или обратиться в поликлинику по месту регистрации.