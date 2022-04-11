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Рязанский приборный завод предложил трудоустройство рабочим и специалистам
Телефон для связи: (4912) 28-08-28.

АО «Государственный Рязанский приборный завод» приглашает на работу сотрудников.

Предлагаются вакансии:

  • монтажник РЭА и П (с возможным переобучением на сборщика микросхем);
  • регулировщик РЭА и П;
  • сборщик микросхем;
  • инженер-конструктор;
  • инженер-электроник.

Телефон для связи: (4912) 28-08-28.

Лицензия № 27-2249 от 16.06.2015 серия 62Л01 № 0000622.

АО «ГРПЗ» — лидер российского авиационного приборостроения. Надежное предприятие с высокими технологиями, сплоченной командой единомышленников, возможностями для профессионального развития, гарантированным социальным пакетом.