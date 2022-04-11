Рязанский приборный завод предложил трудоустройство рабочим и специалистам
Телефон для связи: (4912) 28-08-28.
АО «Государственный Рязанский приборный завод» приглашает на работу сотрудников.
Предлагаются вакансии:
- монтажник РЭА и П (с возможным переобучением на сборщика микросхем);
- регулировщик РЭА и П;
- сборщик микросхем;
- инженер-конструктор;
- инженер-электроник.
Телефон для связи: (4912) 28-08-28.
Лицензия № 27-2249
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