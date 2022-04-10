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В Рязанском кремле фотографы с голубями выманили у семьи крупную сумму денег
В кремле фотографы с голубями обманули рязанскую семью почти на три тысячи рублей. Об этом жительница города рассказала в соцсетях в воскресенье, 10 апреля.

В кремле фотографы с голубями обманули рязанскую семью почти на три тысячи рублей. Об этом жительница города рассказала в соцсетях в воскресенье, 10 апреля.

Женщина со своим отцом и дочерьми гуляли по территории кремля и увидели уличных фотографов с ручными голубями.

«Мои дочки подошли поближе, чтобы посмотреть голубей, мужчина, который продавал фотографии, сразу сказал, что их можно погладить и посадил мне одного на руку, потом моей дочке сказал „фото 100 рублей“», — рассказала женщина.

Ее отец согласился на пару снимков на свой фотоаппарат. После этого подскочил другой фотограф и сказал отцу встать с семьей, ему быстро посадили голубя на голову.

«Все так быстро произошло. Ну и надо отдавать деньги, и один говорит: оплата за фото и плюс на корм голубям, озвучивает ценник 1600. У меня глаза по пять рублей. Ну папа-то у меня человек неконфликтный, поэтому отдал деньги, а потом другой мужчина подходит и говорит, что два голубя были его, так что еще 800 рублей. Мы в шоке, но отец отдал. Я начала ругаться, но отец осадил. Пока гуляли по территории кремля, меня бомбило, что так нас обманули, хоть и сумма не очень велика», — возмутилась рязанка.

Женщина написала, что обратится в полицию, хотя доказательств передачи денег у нее нет. Рязанка сфотографировала мужчин. По ее словам, один из них даже не отворачивался, а другой накинул капюшон на голову, собрал голубей и отошел.