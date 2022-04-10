Гинцбург рассказал об исследованиях назальной вакцины от COVID-19 с участием детей
Директор Центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи пояснил, что это будет следующим этапом после полного завершения исследований на взрослых.
Директор Центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, что планируется исследование назальной вакцины с участием детей. Об этом он сообщил
Гинцбург пояснил, что это будет следующим этапом после полного завершения исследований на взрослых.
Регистрация первой в мире назальной вакцины от коронавируса прошла 1 апреля.