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Финансист озвучил реальный курс доллара к рублю
Финансист Артем Тузов назвал реальным курсом доллара к рублю 74 рубля за доллар. Об этом исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» рассказал агентству «Прайм».

Финансист Артем Тузов назвал реальным курсом доллара к рублю 74 рубля за доллар. Об этом исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» рассказал агентству «Прайм».

Тузов пояснил, что курс доллара к рублю снижается из-за того, что сейчас на бирже предложение валюты опережает спрос, и реальным курсом станет 74 рубля за доллар. Он считает, это происходит потому, что экспортеры продолжают продавать 80% валютной выручки на бирже. Также финансист объясняет это 12-процентной комиссией за покупку валюты.

«В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар», — заявил Тузов.

Он добавил, что такой курс выгоден Минфину, и на этом значении будет возможно удерживать курс доллара к рублю.

Ранее, 8 апреля, курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с ноября, а курс евро впервые с июня 2020 года понизился до 78 рублей.