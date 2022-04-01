Как санкции уже повлияли на цену стоматологических услуг в Рязани

Корреспондент Рзн. инфо пообщался с директорами рязанских частных клиник и узнал, как санкции отразились на их работе и стоимости услуг.

Одно из направлений медицины, которое затронут санкции, станут стоматологические клиники. В этом уверены экономисты. Стоматология импортозависимая. Клиники закупают оборудование и расходные материалы.

Корреспондент Рзн. инфо пообщался с директорами рязанских частных клиник и узнал, как санкции отразились на их работе и стоимости услуг.

Павел Яковлев, генеральный директор сети стоматологических клиник «Прайм»:

«В целом, какие-то компании целиком ушли из России и от них поставок больше нет. Остальные же расходники, которые привозились с европейского рынка, продолжают дальше поставлять в нашу страну. Изменилась только логистическая цепочка и выросла стоимость на материалы из-за трех составляющих: транспортных затрат, роста инфляции в зарубежных странах и курса евро и доллара. Мы учли платежеспособность населения, поэтому увеличили цены только на расходные материалы, а не на стоимость самого лечения. При этом смогли сохранить затраты на накладные расходы, оплату труда и прочее».

По словам Павла, некоторые проблемы в поставке ожидаются и в дальнейшем из-за смены логистической цепочки. В клинике готовятся к увеличению времени поставки.

«В такой ситуации в сети наших клиник есть запасы на три месяца. Поставки продолжают идти с Запада, ведь есть материалы, которые невозможно ничем заменить. В дальнейшем мы не планируем менять качественные немецкие расходники на китайские. Единственное, если есть, без потерь в цене, качественные заменители, например, сделанные в России инструменты, то будем активно заменять и уже начали это делать. О прогнозах сейчас очень сложно говорить. Могу сказать точно, что стоимость услуг будет строиться из-за инфляции в западных странах, из-за затрат на логистику и из-за курсовой разницы».

Дмитрий Хадиков, директор стоматологической клиники «Атмосфера»:

«У нас были перебои с поставками в самом начале из-за логистики, повышения цен и компаний, которые перестали поставлять материалы. Мы изначально особо большого запаса не делали. Двухнедельный был, но его хватило, чтобы перестроиться. В данный момент ищем хорошие российские, корейские и китайские аналоги и уже начинаем переходить на них. Благодаря этой ситуации появилась большая возможность смотреть шире. Стоимость услуг в нашей клинике выросла на 10% при том, что расходники в цене выросли примерно на 70%. Для того, чтобы цены не были еще выше, мы предпринимаем различные меры. Прогнозировать сейчас сложно. Я верю в то, что все со временем наладится. По слухам от поставщиков, с которыми мы сотрудничаем, поставки должны восстановиться в конце апреля, начале мая. Ожидаем».

Олег Лавренюк, руководитель клиники «Альфа-стоматология»:

«У нас достаточно приличный запас. В марте активно закупили расходные материалы со складов поставщиков. Теперь ждем дальнейших поступлений. Стоимость услуг в наших клиниках с 9 марта повысилась на 13-14%. Это произошло и без известной ситуации, обычная практика в каждом году. На социально-значимые и некоторые услуги, которые зависят от аппаратуры, стоимость осталась прежней. Прогноз у меня сомнительный. Во-первых, заменить некоторые препараты, восточные страны и наша не смогут, качество будет уже не то. Во-вторых, поставщики не понимают реальный курс валют и не знают, где его взять. А в-третьих, пока еще не составлены новые цепочки поставок. В итоге, мелкие заведения уже начали ощущать на себе это. Выживать они будут либо за счет снижения качества материалов, либо за счет элементарного нарушения протокола лечебного процесса».

Александр Максименко, совладелец клиники «Династия»:

«Месяц назад поставщики не понимали, как действовать дальше. Стоимость на материалы только увеличивалась и некоторые начали приостанавливать отгрузки. Сейчас же цены понижаются, как и курс доллара, и все постепенно приходит в норму. Сложности у нас были с поставкой имплантов. Они все импортные, а хороших аналогов нет. В клиниках имелся складской запас, и мы работали с ним. На данный момент, поставки возобновились. Также из-за ухода с российского рынка американской компании элайнеров Invisalign, нам приходится искать других производителей. Мы были вынуждены поднять цены на ряд услуг на 5%, но это немного по сравнению с другими клиниками. К сожалению, осталась проблема с оборудованием. Многие позиции и ранее были под заказ, а теперь сроки их поставок неопределенные. Мы надеемся, что скоро все вернется в прежние рамки».