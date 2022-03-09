В Сараевском районе скончался Герой Социалистического Труда Сергей Бакулин

Мужчина скончался 8 марта на 88-м году жизни.

В Сараевском районе скончался Герой Социалистического Труда Сергей Бакулин. Об этом в среду, 9 марта, сообщило ИД «Пресса».

Мужчина скончался 8 марта на 88-м году жизни.

«Сергея Васильевича называли легендой АПК. Более 40 лет он руководил колхозом имени Коминтерна, в дальнейшем переименованным в «АОЗТ «Кривское АО». За это время хозяйство стало передовым не только в районе и области, но и далеко за их пределами», — говорится в сообщении.